POL-PDLD: Verkehrsführung anlässlich des Sandbahnrennens 29.05.2025

Landau (ots) - Am 27.05.2025 befuhr gegen 07:20 Uhr eine 40-jährige Ford-Fahrerin die Zeppelinstraße in Richtung Hindenburgstraße in Landau. An der dortigen Einmündung hielt sie zunächst an. Beim Anfahren übersah sie jedoch einen querenden 69-jährigen Fußgänger, welcher durch die Kollision verletzt wurde. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein entsprechendes Strafverfahren ...

