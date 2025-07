Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schlägerei - Polizei sucht Zeugen!

Mühlhausen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Donnerstag im Bereich des Busbahnhofes und der Tiefgarage der Burggalerie. Gegen 16.30 Uhr griffen drei Unbekannte einen Mann am Busbahnhof an und verlegten die Schlägerei dann in Richtung Tiefgarage. Bei den Tätern handelte es sich um zwei Männer und eine Frau. Diese verletzten den Geschädigten leicht. Während der Auseinandersetzung wurde ein abgeparkter Nissan beschädigt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Wer Hinweise zu den Unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0172046

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell