Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrbahn verlassen - drei Fahrzeuge beschädigt

Sondershausen (ots)

Eine Fahrzeugführerin befuhr am Donnerstagnachmittag die Wilhelm-Külz-Straße aus Richtung Possenallee kommend. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Autofahrerin von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden Pkw und in der weiteren Folge mit einem anderen ebenfalls abgeparkten Auto. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrzeugführerin wurde bei der Kollision leicht verletzt und in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Die Polizei ermittelt zur Klärung der genauen Unfallursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell