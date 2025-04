POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 29.04.2025:

Wolfenbüttel (ots) - Garage in Brand geraten Wolfenbüttel, Brauermeisterwinkel, Montag, 28.04.2025, gegen 15:45 Uhr Am Montagnachmittag geriet, gegen 15:45 Uhr, in der Straße Brauermeisterwinkel eine Garage in Brand. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus verhindert werden. Nach bisherigen ...

mehr