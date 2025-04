Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.04.2025.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen.

Salzgitter, Bad, Fuldastraße, 17.04.2025-24.04.2025.

Unbekannte Personen hatten illegal mehrere Liter Altöl in und um einen Sickerkasten der Kanalisation entsorgt. In dem tatbetroffenen Hof sind mehrere Garagen aneinandergebaut. In der Mitte des Hofes befindet sich der Sickerkasten.

Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass im Rahmen eines Ölwechsels an einem Fahrzeug das Altöl abgelassen wurde.

Zur Beseitigung der Gefahrenlage für die Umwelt wurden erforderliche Maßnahmen getroffen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Bitte setzen sie sich mit der Dienststelle in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 in Verbindung.

