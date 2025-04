Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 29.04.2025: Kabeldiebstahl aus Kieswerk

Peine (ots)

Am Morgen des 28.04. fiel der Diebstahl von rund 100 m Kupferkabel vom Gelände eines Kieswerks bei Berkum auf. Bislang unbekannte Täter haben am vorangegangenen Wochenende eine Zufahrtsschranke gewaltsam geöffnet und offenbar mit einem Transporter das Werksgelände befahren. Dort wurde das Kabel von einem Aggregat getrennt und abtransportiert. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter 05171 999-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell