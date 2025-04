POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 28.04.2025

Peine (ots) - Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus Am 26.04.2025, um 20:47 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Braunschweig ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Braunschweiger Straße in Peine gemeldet. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Brand durch Anwohner gelöscht werden, ...

