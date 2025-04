Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 27.04.2025 für den Bereich Peine

Peine (ots)

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Am 26.04.2025, um 20:47 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Braunschweig ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Braunschweiger Straße in Peine gemeldet. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Brand durch Anwohner gelöscht werden, sodass die Feuerwehr lediglich kleine Nachlöscharbeiten leisten musste. Durch die Rauchentwicklung wurden insgesamt neun Personen verletzt, ein 51-jähriger, eine 49-jährige und ein 7-jähriges Kind, mussten mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation stationär in einem Klinikum aufgenommen werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der durch den Brand entstandenen Gebäudeschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt. Das Mehrfamilienhaus ist weiterhin bewohnbar, lediglich die brandbetroffene Wohnung wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 26.04.2025, um 20:15 Uhr, kam es auf der K62 zwischen den Ortschaften Mödesse und Meerdorf zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein 15-jähriger Führer eines Leichtkraftrades beabsichtigte, auf der Fahrbahn zu wenden. Hierbei kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem sich von hinten nähernden 27-jährigen Führer eines Motorrades. Beide Kraftfahrzeugführer werden durch den Aufprall schwer verletzt und dem Klinikum zugeführt.

Gegen den 15-jährigen Verkehrsteilnehmer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell