Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.04.2025.

Salzgitter (ots)

Hoher Schaden nach Schockanruf.

Burgdorf bei Salzgitter, 24.04.2025, 13:40 Uhr.

Wieder ist es Tätern gelungen, die Gutmütigkeit älterer Menschen auszunutzen. In einem Telefonat gegenüber einer Frau hatte der Täter ihr mitgeteilt, dass ihr Sohn in einen Verkehrsunfall verwickelt und hierbei eine Person zu Tode gekommen sei. Die Angerufene müsse aus diesem Grund eine Kautionssumme in einer mittleren fünfstelligen Summe entrichten.

Leider ist die Frau auf die Masche hereingefallen und hat das Geld übergeben.

Bitte vertrauen sie sich immer nach Erhalt eines solchen Anrufes Personen ihres Vertrauens an, kontaktieren sie die Polizei und übergeben niemals Bargeld.

Anrufe mit traurigen Botschaften werden niemals telefonisch überbracht.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell