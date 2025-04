Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 29.04.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Garage in Brand geraten

Wolfenbüttel, Brauermeisterwinkel, Montag, 28.04.2025, gegen 15:45 Uhr

Am Montagnachmittag geriet, gegen 15:45 Uhr, in der Straße Brauermeisterwinkel eine Garage in Brand. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus verhindert werden. Nach bisherigen Ermittlungen ist die Ursache des Feuers auf einen technischen Defekt am Wechselrichter der Photovoltaikanlage zurückzuführen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht beziffert. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Feuerwehr Wolfenbüttel war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen.

