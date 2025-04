POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.04.2025.

Salzgitter (ots) - Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Salzgitter, Bad, Fuldastraße, 17.04.2025-24.04.2025. Unbekannte Personen hatten illegal mehrere Liter Altöl in und um einen Sickerkasten der Kanalisation entsorgt. In dem tatbetroffenen Hof sind mehrere Garagen aneinandergebaut. In der Mitte des Hofes befindet sich der Sickerkasten. ...

mehr