LPI-NDH: "Coffee with a Cop" - Kommen Sie mit uns ins Gespräch!

Sundhausen(Nordhausen) (ots) - Wie der Polizei am Donnerstagabend bekannt wurde drangen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam in das Sportleiheim in der Carlsburger Straße ein. Der oder die Täter entwendeten Grillgut und Getränke im Wert von etwa 100 Euro. Hierbei beschädigten die Unbekannten eine Scheibe und ein Türschloss. Die Beamten der Polizei ermitteln wegen des besonders schweren Falls ...

