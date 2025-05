Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Hasendieb gesucht + In Einfamilienhaus eingestiegen

Gießen (ots)

Hungen: Hasendieb gesucht

Ein ungewöhnlicher Diebstahl in Villingen beschäftigt derzeit Ermittler der Grünberger Polizei. Aus einem verschlossenen Hasenstall klaute ein Unbekannter insgesamt 17 Hasen (15 davon Jungtiere). Es befanden sich weitere Hasen im Stall, möglicherweise wurde der Täter bei seinem Diebstahl gestört. Der Dieb begab sich auf ein frei zugängliches Gelände in der Straße An der Kirche. Dort brach er mit einem Hebelwerkzeug den Hasenstall auf und nahm die Hasen mit. Der Unbekannte schlug zwischen Mittwoch (21.5.), 16.15 Uhr und gestern, 8.30 Uhr zu. Sein Motiv ist unklar. Bei den Hasen handelt es sich um "Kalifornier", die Tiere sind alle weiß und haben rote Augen.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib der 17 Hasen machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Wettenberg: In Einfamilienhaus eingestiegen

Ein Einfamilienhaus in der Banngartenstraße war das Ziel eines Einbrechers in Krofdorf-Gleiberg. Der Unbekannte hebelte ein Fenster des Hauses auf und drang so in die Wohnräume ein. Er durchsuchte das Haus und erbeutete eine Münzsammlung. Der Einbrecher schlug im Zeitraumzwischen 17.5. und 22.5. zu.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

