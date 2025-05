POL-GI: Haustür beschmiert + Für Zigaretten Autoscheibe eingeschlagen

Gießen (ots) - Gießen: Glaselement eingeschlagen Heute Morgen bemerkte der Besitzer einer Pizzeria in der Marburger Straße 58, dass in seinen Laden eingebrochen wurde. Ein Unbekannter hatte den Glaseinsatz der Haupteingangstür des Restaurants eingeschlagen und sich so Zugang verschafft. Er durchsuchte die Räumlichkeiten nach Beute. Mit etwas Wechselgeld flüchtete er. Wann genau der Einbrecher zuschlug, ist noch unklar. Aufgrund der Spurenlage ist bekannt, dass sich der ...

mehr