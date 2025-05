Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt + Pferd verletzt + Radfahrer beschädigt Auto

Gießen (ots)

Gießen: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugensuche

Am Freitag (16.5.) kam es gegen 00.35 Uhr zu einer Auseinandersetzung im Bereich eines Spätkaufs am Lindenplatz. Mehrere Personen sollen daran beteiligt gewesen sein, die genaue Anzahl ist bislang unklar. Zwei Personen erlitten dabei Verletzungen. Während ein Mann leicht verletzt wurde, erlitt ein zweiter, 24-Jähriger schwere Kopfverletzungen. Zeugen alarmierten die Polizei, der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Beteiligten flohen zu Fuß vom Tatort. Die Hintergründe und die Motivlage sind bislang unklar.

Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass weitere, der Polizei bislang unbekannte Zeugen den Vorfall beobachtet haben. Die Ermittler bitten insbesondere diese und alle weiteren Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Grünberg: Pferd verletzt - Zeugen gesucht

Eine Pferdebesitzerin bemerkte am 12.5. eine Verletzung ihres Tieres. Nachdem das Pferd in der Folge durch Tierärzte behandelt und operiert wurde, geht die Polizei aktuell davon aus, dass eine unbekannte Person die Stute im Genitalbereich verletzt hat. Die Verletzung sind dem Tier nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Samstag (10.5.), 12 Uhr und Montagmorgen, 7.30 Uhr, auf einer Koppel in Lehnheim beigebracht worden. Die Koppel befindet sich in der Gemarkung "Holzbach", nahe des Köppelwegs. Die Stute stand dort zusammen mit weiteren Pferden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Die Ermittler hoffen darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum bemerkt haben und bitten um Hinweise. Diese nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Pohlheim: Radfahrer beschädigt Auto

In der Hangstraße in Dorf-Güll fuhr ein unbekannter Radfahrer am Samstag (17.5.) zwischen zwei Autos hindurch. Dabei geriet er gegen den Spiegel eines schwarzen Daimlers und beschädigte diesen. Statt seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr der Mann einfach in Richtung Treis davon. Der Mann, der in Begleitung eines weiteren Radfahrers war, trug ein Fahrradtrikot mit der Aufschrift "Festina" mit blau-gelben Ärmeln, eine kurze, schwarze Radlerhose und einen weißen Fahrradhelm. Der Unfall geschah gegen 15.50 Uhr, die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise zum unbekannten Verursacher geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell