POL-FR: Vogtsburg: Einbruch in Clubheim

Freiburg (ots) - Am Montag, 27.05.2024, gegen 01:25 Uhr drangen bislang unbekannte Täter über ein Fenster in ein Spielcasino in Ihringen ein. Im Gebäude wurden mehrere Spielautomaten aufgebrochen und die Geldkassetten entnommen. Zeugen konnten zwei Männer aus dem Gebäude weglaufen sehen. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen. Medienrückfragen bitte an: Polizeirevier Breisach Tel.: 07667 9117-0 ...

mehr