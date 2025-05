Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Glaselement eingeschlagen

Gießen (ots)

Gießen: Glaselement eingeschlagen

Heute Morgen bemerkte der Besitzer einer Pizzeria in der Marburger Straße 58, dass in seinen Laden eingebrochen wurde. Ein Unbekannter hatte den Glaseinsatz der Haupteingangstür des Restaurants eingeschlagen und sich so Zugang verschafft. Er durchsuchte die Räumlichkeiten nach Beute. Mit etwas Wechselgeld flüchtete er. Wann genau der Einbrecher zuschlug, ist noch unklar. Aufgrund der Spurenlage ist bekannt, dass sich der Einbrecher verletzte und eine blutende Wunde davontrug.

Die Ermittler bitten um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Ist eine verletzte Person in Tatortnähe aufgefallen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell