Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Straßenbahnhaltestelle

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Samstag, 19.07.2025, gegen 4 Uhr befand sich eine 33-jährige Gelsenkirchenerin im Wartehäuschen der Linie 127. Hier traten plötzlich zwei unbekannte männliche Personen an die Frau heran und entzündeten in ihrer unmittelbaren Nähe eine Sprühflasche, sodass es zu einer Stichflamme kam. Als die Frau vor der Flamme zurückwich, nutzten die Täter die Situation und entrissen ihr ein Handy. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell