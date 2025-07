Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrerin nach Unfall mit Fußgänger in Buer gesucht

Gelsenkirchen

Nach einem Verkehrsunfall in Buer am Mittwoch, 16. Juli 2025, sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen sowie nach einer beteiligten Autofahrerin. Ein 40-jähriger Gelsenkirchener lief gegen 13.30 Uhr gemeinsam mit seiner Ehefrau auf dem Gehweg des Nordrings. Zunächst befanden die beiden sich auf der westlichen Mittelinsel der Kreuzung Nordring/Dorstener Straße und beide traten auf die Fahrbahn des Nordrings, um diese in Richtung Buerer Innenstadt zu überqueren. Die Ampelanlage sei nach Aussage des 40-Jährigen ausgefallen. Mitten auf der Fahrbahn sei es zu einer Kollision zwischen ihm und einem weißen Auto gekommen, wodurch der Gelsenkirchener stürzte und sich leicht verletzte. Die beteiligte Autofahrerin sei unmittelbar nach dem Unfall ausgestiegen, habe mit dem Gelsenkirchener gesprochen und sei danach von der Unfallörtlichkeit in ihrem Fahrzeug weggefahren. Aufgrund von Sprachbarrieren und dem Schock über die Kollision, hätten die beiden Fußgänger jedoch nicht verstanden, was die unbekannte Autofahrerin gesagt habe.

Die Fahrerin des Autos ist circa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Sie hatte lange, schwarze, glatte Haare, die bis über ihre Schultern gingen.

Nach dem Unfall fuhr der Gelsenkirchener mit seiner Ehefrau zunächst mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause. Er erschien am darauffolgenden Tag auf einer Gelsenkirchener Polizeiwache und meldete den Unfall.

Die Polizei bittet die beteiligte Autofahrerin, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden. Hinweise von Zeugen, die den Unfall oder die Situation direkt danach beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6280 oder bei der Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell