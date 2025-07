Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Warnung vor Trickbetrug - Senior will 87-Jähriger Kette abnehmen

Gelsenkirchen (ots)

Vor einer vermeintlichen Betrugsmasche, bei der ein Senior versucht haben soll, eine 87-jährige Gelsenkirchenerin um Geld und einen Wertgegenstand zu bringen, warnt die Polizei Gelsenkirchen aktuell. Der Senior, der angab, im selben Alter wie die 87-Jährige zu sein, kam am Montag, 14. Juli 2025, nach einem Einkauf in einem Drogeriemarkt an der Cranger Straße in Erle zufällig mit der Gelsenkirchenerin ins Gespräch. Dabei entlockte er der Seniorin unter anderem sensible Daten zu ihrem Wohnort, an dem der Mann am Folgetag gegen 14.30 Uhr unangekündigt erschien. Hier berichtete er der Gelsenkirchenerin zunächst von finanziellen Problemen und fragte sie nach Geld. Als die Frau erklärte, kein Bargeld Zuhause zu haben, wollte er ihr eine Kette und ein Armband anlegen. Als die Frau dies ablehnte, wollte der Mann im Gegenzug von ihr eine hochpreisige Kette als Andenken geschenkt bekommen. Als die 87-Jährige auch dies abblockte und ihre Tochter am Telefon ihr Erscheinen ankündigte, verließ der Mann unmittelbar die Wohnung an der Surkampstraße in Erle. Entwendet wurde aus den Wohnräumen offenbar nichts. Die Gelsenkirchenerin und ihre Tochter suchten am darauffolgenden Tag die Polizei auf, um Anzeige zu erstatten.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können. Er ist kleiner als 1,67 Meter, hatte eine Glatze und eine schmächtige Statur. Eine detailliertere Beschreibung liegt nicht vor. Wer Hinweise zu dem Gesuchten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240.

Die Polizei warnt vor dieser und ähnlichen Maschen: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, egal unter welchem Vorwand! Machen Sie gegenüber Unbekannten keine Angaben zu persönlichen Daten oder Wertgegenständen. Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie Familie oder Freunde und alarmieren Sie die Polizei über den Notruf 110.

