Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein-Bermaringen - Wohngebäude brennt ab

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Feuer am Donnerstagmorgen in Bermaringen

Ulm (ots)

Kurz nach 9 Uhr wurde die Polizei über den Brand eines Einfamilienhauses informiert. Als die erste Streife des Polizeireviers Ulm-West am Einsatzort eintraf, waren Kräfte der Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Der 75jährigen Hausbewohner konnte mit leichten Verletzungen im Garten des Wohnhauses angetroffen werden. Er gab gegenüber den Polizeibeamten an, mit einem Spirituskocher hantiert zu haben. Der hätte einen Defekt gehabt. Dadurch seien Möbel in der Nähe des Kochers in Brand geraten. Das Feuer habe sich dann sehr schnell im gesamten Gebäude ausgebreitet. Der Mann wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Nachdem das Feuer gelöscht war, begutachtete ein Fachberater des THW das Gebäude. Das THW entschied zusammen mit der Feuerwehr, dass Teile des Gebäudes sofort abgetragen werden mussten. Es wurde als akut einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar eingestuft. Der Sachschaden dürfte nach einer ersten Einschätzung knapp 6stellig sein. Der Polizeiposten Blaustein ermittelt, ob dem Bewohner ein strafbares Verhalten vorgeworfen werden muss. Am Einsatzort waren mehr als 60 Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen der Feuerwehren Blaustein und umliegender Gemeinden, des THWs und auch des Rettungsdienstes. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0835018)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell