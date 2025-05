Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Pkw prallt in Gebäude, Mann schwer verletzt

Ulm (ots)

Polizei und Rettungskräfte wurden am frühen Donnerstagmorgen gegen 04.10 Uhr zu einem schweren Unfall in der Karlstraße gerufen. Ein 27 Jahre alter Mann war aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst mit seinem Mercedes Vito in die Glasfront eines Gebäudes gefahren. Da der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde, musste er von der Feuerwehr geborgen werden. Er wurde in der Folge mit schweren Verletzungen in eine Klinik transportiert. Vor dem Unfall war der 27-Jährige durch seine Fahrweise aufgefallen. Durch die Staatsanwaltschaft wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Durch herumfliegende Trümmerteile wurden mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zur Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens lassen sich derzeit keine Angaben machen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel.: 0731/188-3312) hat die Ermittlungen zur Erforschung des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

