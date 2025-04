Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Akku in Kellerraum fängt Feuer

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden sind die Bilanz am Mittwoch bei einem Schwelbrand in Heidenheim-Mergelstetten.

Ulm (ots)

Kurz vor 10.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte in den Albstadter Weg aus. Denn dort kam es zu einem Schwelbrand. Bereits gegen 9 Uhr hatte der Rauchmelder in dem Keller des Wohnhauses ausgelöst. Ein Bewohner wurde darauf aufmerksam und brachte den qualmenden Roller ins Freie. Mehrere Akkuzellen des E-Rollers blieben jedoch im Kellerraum unentdeckt zurück und entzündeten sich sich kurz darauf wieder. Durch die starke Rauchentwicklung löste der Brandmelder nochmals aus. Ein Bewohner löschte mit einem Feuerlöscher den brennenden Akku und brachte die Zellen ins Freie. Die Feuerwehr hatte den Schwelbrand, der auf eine Zwischenwand übergriffen hatte, schnell unter Kontrolle und verhinderte schlimmeres. Ersten Erkenntnissen zufolge soll im Laufe des Morgens der Akku des Rollers geladen worden sein. Der Batteriespeicher explodierte wohl und soll brandursächlich gewesen sein. Der Schwelbrand war gegen 11.20 Uhr vollständig gelöscht und Teile der Holzwandverkleidung mussten entfernt werden. Die Bewohner konnten das verrauchte Wohngebäude noch selbst vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Nach dem die Feuerwehr das Gebäude ausreichend gelüftet hatte, konnten sie in ihre Räume zurückkehren. Der Bewohner, der bei der zweiten Brandentdeckung den Akku aus dem Keller schaffte, atmete dabei Rauchgase ein. Er kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in eine Klinik. Den Schaden im Keller schätzt die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro. Die Höhe des Schadens am E-Roller ist noch unklar. Die Feuerwehr Heidenheim war mit 20 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort.

++++0827363

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell