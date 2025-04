Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Kleinkind fährt mit Roller auf Straße

Noch rechtzeitig bremsen konnte eine 44-Jährige am Dienstag auf der B10 in Lonsee. Allerdings krachte ein Radfahrer dem abbremsenden BMW ins Heck.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz vor 19 Uhr in der Albstraße. Auf Höhe der Ampelanlage Reuttier Straße musste die in Richtung Ulm fahrende BMW-Fahrerin eine Bremsung einleiten. Und das bei grün. Ein Dreijähriger war dort zusammen mit der Großmutter auf seinem Laufrad unterwegs und fuhr wohl bei rot auf den ampelgeregelten Überweg. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Kontakt zwischen dem Jungen und dem Auto. Wie die Polizei weiter berichtet, hatte ein dem Auto folgender Radfahrer das Bremsmanöver des Autos wohl zu spät bemerkt. Der 54-jährige Radler war kurz zuvor vom endenden Radweg auf die Straße gewechselt und fuhr dem BMW hinten auf. Der Radfahrer stürzte auf die Straße und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den 54-Jährigen in eine Klinik. Die konnte er noch am selben Abend wieder verlassen. Die Polizei Ulm-Mitte hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am BMW auf rund 500 Euro, die Höhe des Schadens am Fahrrad ist noch unklar. Die Polizei überprüft nun, ob die Großmutter ihre Aufsichtspflicht verletzt hat. Einen Helm hatte der Radler getragen.

++++0817406

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell