Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Dinslaken (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Donnerstag, 14.43 Uhr, sind Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hünxer Straße eingebrochen.

Am Donnerstag bemerkte die Verwandte eines Bewohners, dass das Schloss der Wohnungstür und der Türrahmen beschädigt waren. Ob die Täter etwas stahlen, ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit an. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

DF (241205-1530)

