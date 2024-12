Kamp-Lintfort (ots) - Am Mittwoch (04.12.) um 13.30 Uhr hat eine Pkw-Fahrerin am Kreisverkehr Wilhelmstraße/Markgrafenstraße ein lautes Geräusch gehört und möglicherweise einen anderen Verkehrsteilnehmenden erfasst. Die 78-Jährige vernahm das Geräusch, als sie aus dem Kreisverkehr in Richtung Friedrichstraße herausfuhr. In der Folge hatte sie lediglich einen ...

