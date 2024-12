POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Zeugen nach möglichem Unfall

Wesel (ots) - Nachtrag zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5924073 1.) Der Unfall fand an der Kreuzung Kreuzstraße/Esplanade statt. Der Bus bog also von der Kreuzstraße nach links in die Esplanade ab. 2.) Das Verkehrskommissariat sucht weitere Zeugen des Unfalls. Diese melden sich bitte bei ...

mehr