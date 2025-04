Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Seitenscheibe eingeschlagen

Beute machte ein Unbekannter am Montag oder Dienstag in der Ulmer Weststadt.

Der Ford Puma parkte zwischen 18 Uhr und 6.45 Uhr in der Straße Obere Bleiche. Während dieser Zeit schlug ein Unbekannter die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite ein. Der Dieb nahm die im Auto befindliche schwarze Ledertasche mit sich. In der befanden sich Kleidungsstücke. Damit flüchtete er unerkannt. Die Polizei Ulm-West (Tel. 0731/188-3812) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 200 Euro.

