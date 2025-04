Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Vor der Polizei geflüchtet und Unfall verursacht

Zwei Jugendliche wurden bei einem Unfall am Montag in Heidenheim verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr sah eine Polizeistreife den Kleinkraftroller in der Mittelrainstraße fahren. An dem Roller war kein Kennzeichen montiert. Als der Fahrer gestoppt werden sollte, gab dieser gas und flüchtete. Zunächst gelang ihm die Flucht. Kurze Zeit später wurde der Polizei ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Mittelreinstraße / Heidenheimer Straße gemeldet. Der 15-jährige Unfallverursacher fuhr mit dem Roller mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein und prallte gegen das Auto einer 85-Jährigen. Bei dem Aufprall wurden der 15-Jährige und sein ebenfalls 15-jähriger Sozius durch die Luft geschleudert und erlitten schwerere Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Weitere Ermittlungen ergaben, dass für den Roller kein Versicherungsschutz besteht und deutlich schneller fuhr als erlaubt. Der Roller wurde zu einer weiteren Begutachtung beschlagnahmt. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

