Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Streit eskaliert

Am Dienstag gingen in Heidenheim zwei Männer aufeinander los.

Ulm (ots)

Gegen 20.15 Uhr kam es zu einem Streit zwischen zwei betrunkenen Männern. Zunächst stritten sie sich in einer Wohnung in der Straße am Radkeller. Der Streit zwischen dem 25-Jährigen und 28-Jährigen eskalierte und die Männer schlugen aufeinander ein. Dabei soll der 25-Jährigen seinen Kontrahenten auch mit einem Messer an der Hand verletzt haben. Die Auseinandersetzung verlagerte sich auf die Straße, wo die beiden Streithähne von der mittlerweile eingetroffenen Polizei vorläufig festgenommen wurden. Sie kamen auf ein Polizeirevier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

