Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Handy geraubt

Am Dienstag soll einem 42-Jährigen von vier Unbekannten in Ulm das Handy geraubt worden sein.

Ulm (ots)

Der 42-Jährige war in der Hirschstraße unterwegs. Zwischen 21 und 22 Uhr soll er auf eine Gruppe von vier Männern gestoßen sein. Zunächst soll er aufgefordert worden sein, seine Zigaretten herauszugeben. Nachdem er dies verweigerte, sollen die vier Männer auf ihn eingeschlagen haben. Dabei ging 42-Jährige zu Boden und war eigenen Angaben zufolge bewußtlos. Als er wieder zu sich kam, fehlte sein Mobiltelefon. Der Mann hatte Verletzungen im Gesichtsbereich und kam in ein Krankenhaus. Zu den Unbekannten konnte er lediglich sagen, dass die Angreifer zwischen 20 und 30 Jahre alt und dunkel gekleidet waren. Unterhalten hatten sie sich in arabischer Sprache. Die Polizei (Tel. 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall in der Hirschstraße beobachtet haben.

