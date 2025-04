Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei sorgt für Sicherheit

Die Polizei Ulm verstärkt ihre Kontrollen in der Innenstadt durch Fußstreifen und informiert.

Ulm (ots)

Die Stärkung des Sicherheitsgefühls der Menschen ist ein hohes Anliegen des Polizeipräsidums Ulm. Deshalb werden im gesamten Zuständigkeitsbereich des Präsidiums entsprechende Maßnahmen getroffen, alles dafür zu tun, um dieses Gefühl aufrecht zu erhalten. Hierbei soll durch eine offene, sichtbare und bürgernahe Polizeiarbeit für die Sicherheit in der Region gesorgt werden.

In diesem Zusammenhang verstärkt die Polizei derzeit in der Ulmer Innenstadt ihre Präsenz durch zusätzliche Fußstreifen und Personenkontrollen. Insbesondere die Bereiche vom Hauptbahnhof zu den Sedelhöfen, den Lederhof sowie die Hirschstraße hat die Polizei dabei im Blick.

Die Fußstreifen und Kontrollen werden im Mai an jeweils zwei Tagen pro Woche mit Informationsständen durch Beamtinnen und Beamte der Kriminalprävention ergänzt.

Die Stände zum Thema "Zivilcourage" als Teil der Aktion "TU WAS" sind für Passanten in der Hirschstraße vor der Wasserpromenade, beim Albert Einstein Denkmal sowie an der Unterführung von den Sedelhöfen zum Hauptbahnhof vorzufinden.

Weitere Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de oder www.aktion-tu-was.de.

