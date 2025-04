Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - E-Scooter übersehen

Leichte Verletzungen erlitt eine 50-Jährige am Dienstag in Geislingen.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr fuhr der 66-Jährige mit seinem VW Crafter in der Rosenstraße. Er wollte vom verkehrsberuhigten Bereich in die Helfensteinstraße fahren. Auf dem dortigen Fußgängerweg fuhr verbotswidrig eine 50-Jährige mit ihrem E-Scooter. Sie stieß mit dem Auto zusammen. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

