POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Müllwagen fängt Feuer

Am Mittwoch brannte in Heidenheim-Aufhausen die Ladung in einem Müllfahrzeug.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mercedes-Laster gegen 13 Uhr in der Königsbronner Straße unterwegs. Der 49-jährige Fahrer des Müllfahrzeuges hatte bereits Müll eingesammelt, als er auf den Qualm im Laderaum aufmerksam wurde. Die Feuerwehr aus Heidenheim rückte an. Die Einsatzkräfte luden den rauchenden Müll auf der Straße ab, um so einen Vollbrand des Lkws zu verhindern. Auf der Straße löschte die Feuerwehr den glimmenden Müllberg ab. Der konnte wenig später vom Entsorgungsunternehmen wieder aufgeladen und fachmännisch entsorgt werden. Warum die Ladung zu glimmen begann, ist bislang noch unklar. Ein Sachschaden am Fahrzeug entstand nicht. Die Königsbronner Straße wurde auf Höhe der Einmündung Im Aschbach während den Lösch- und Aufräumarbeiten kurzfristig gesperrt.

