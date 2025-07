Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Unbekannter greift Männer mit Reizgas an

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am Dienstagmittag, 15. Juli 2025, zwei Männer in der Altstadt mit Reizgas besprüht und verletzt hat. Die beiden 24 und 26 Jahre alten Gelsenkirchener hielten sich gegen 12.45 Uhr an einem Spielplatz in Höhe der Hans-Sachs-Straße und Robert-Koch-Straße auf. Dort wurden die beiden zunächst von dem unbekannten Mann angesprochen, woraus sich ein verbaler Streit entwickelte. In dessen Folge zog der Unbekannte ein Reizstoffsprühgerät in Pistolen-Form und besprühte die beiden Männer damit. Diese wurden verletzt und begaben sich in umliegende Geschäfte, von wo aus die Polizei alarmiert wurde.

Die beiden Gelsenkirchener wurden anschließend vor Ort durch den hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Täter dagegen flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Er ist etwa 18 bis 21 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat eine dünne Statur. Er hat schwarze Haare, einen Oberlippen- und Ziegenbart und trug zur Tatzeit eine dunkle Jeans sowie eine schwarze Jacke der Marke Nike, die teilweise zerrissene war. Zeugen, die Angaben zum Gesuchten oder zum Tatgeschehen machen können, melden sich mit Hinweisen bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

