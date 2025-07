Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger nach Fahrraddiebstahl von Zeugen festgehalten

Gelsenkirchen (ots)

Einen mutmaßlichen Fahrraddieb haben Zeugen am Montagabend, 14. Juli 2025, in der Feldmark gestellt und daraufhin die Polizei verständigt. Gegen 21.30 Uhr war ein 56-jähriger Gelsenkirchener auf einen 53 Jahre alten Mann aufmerksam geworden, der sich auffällig verhielt und in die Eingänge von Wohnhäusern an der Straße Robert-Geritzmann-Höfe schaute. Als der Gelsenkirchener dann feststellte, dass der ihm unbekannte Mann unberechtigt das verschlossene Fahrrad seines Nachbarn davontrug, alarmierte er die Polizei. Einsatzkräfte trafen den 53-Jährigen samt Fahrrad kurz darauf in der Nähe auf einer Bank sitzend an. Die Beamten nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland in Gewahrsam und brachten ihn zur Polizeiwache. Da er einen desorientierten Eindruck machte und angab, berauschende Substanzen konsumiert zu haben, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der positiv ausfiel. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an.

