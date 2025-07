Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Handtaschenraub gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Wochenende einen Handtaschenraub in Schalke beobachtet haben.

Am Samstagabend, 12. Juli 2025, zwischen 22 und 23 Uhr, stand eine Frau aus Waltrop auf der Hans-Böckler-Allee an der Bushaltestelle "Haldenstraße", an welcher die Linie 383 in Richtung Gelsenkirchen-Horst hält. Ein Mann fragte sie nach einer Zigarette, gleichzeitig näherte sich ein weiterer Mann von hinten und nutzte die Ablenkung aus. Er entriss der 57-Jährigen ihre Handtasche. Danach flüchtete das Duo in Richtung Wilhelminenstraße. Am Montagmorgen suchte die Frau eine Polizeiwache auf und erstattete Anzeige.

Die beiden Tatverdächtigen waren etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß. Beide waren schlank und hatten kurze schwarze Haare.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und die Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben können. Diese Hinweise bitte telefonisch unter der 0209 365 8112 an das zuständige Kriminalkommissariat oder unter der 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell