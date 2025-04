POL-F: 250417 - 0407 Frankfurt - Fechenheim: 23-Jähriger versucht erfolglos die Polizei zu täuschen

Frankfurt (ots) - (ha) Am nächsten Samstag (26.April 2025) findet die nächste Fahrradcodieraktion der Frankfurter Polizei statt. In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr können interessierte Bürgerinnen und Bürger kostenlos ihre Fahrräder im Rahmen des Frühlingsfests am Buchrainplatz codieren lassen. Was ...

mehr