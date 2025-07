POL-GE: Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem am Wochenende drei junge Männer in einem Park in Erle angegriffen und zum Teil verletzt wurden. Am Sonntag, 13. Juli 2025, ging das Trio, ein 19-jähriger Essener, ein 20-jähriger Gelsenkirchener sowie ein 18 Jahre alter Gelsenkirchener, gegen 21.45 Uhr in eine Parkanlage an der Cranger Straße, wo sie sich auf eine Bank setzten und rauchten. Kurz darauf kam eine Gruppe von sechs bis sieben männlichen ...

