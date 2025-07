POL-GE: Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in der Feldmark

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen wurde am frühen Mittwochmorgen, 16. Juli 2025, gegen 0.45 Uhr nach Buer in die Nähe des Busbahnhofes gerufen, weil sich dort ein junger Mann lebensgefährlich verletzte. Ein 22-jähriger Gelsenkirchener befand sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gemeinsam mit einer 21-jährigen Gelsenkirchenerin und einem weiteren Bekannten in einer Parkanlage an der ...

mehr