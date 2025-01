Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Vier Verletzte nach Brand in einem Wohnhaus

Menden (ots)

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Freitagabend zur Unnaer Landstraße in Menden aus. In einem Wohnhaus hatte ein Tannenbaum Feuer gefangen.

Bei ihrer Ankunft trafen die Rettungskräfte alle anwesenden Bewohner vor dem Gebäude an. Sie hatten Rauchgase eingeatmet und wurden daher zunächst vom Rettungsdienst versorgt und anschließend für weitere Untersuchungen in Krankenhäuser transportiert. Die Erstversorgung der insgesamt vier Betroffenen wurde in der Wohnung von Nachbarn durchgeführt, um der abendlichen Kälte zu entgehen.

Unter Atemschutz drang ein Trupp der Feuerwehr in die betroffene Wohnung ein. Glücklicherweise beschränkte sich der Brand auf einen kleinen Bereich, sodass das Feuer schnell abgelöscht werden konnte. Da Rauch in alle Etagen des Gebäudes vorgedrungen war, musste ein Lüfter eingesetzt werden.

Im Einsatz befanden sich ca. 50 Rettungskräfte der hauptamtlichen Feuerwache, des Löschzuges Mitte sowie des Rettungsdienstes aus Hemer und Menden. Die Unnaer Landstraße blieb für die Einsatzmaßnahmen ca. 90 Minuten zwischen Bismarckstraße und Westfalenstraße gesperrt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell