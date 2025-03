Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Korrektur Verletzungsgrad und Unfallhergang: Auto rückwärts gesteuert - zwei Kinder verletzt und vier Fahrzeuge beschädigt.

In der Bergstraße kam es am Montagmittag (03.03.2025) gegen 13.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall beim Rückwärtsfahren. Eine 47-Jährige aus Bad Salzuflen hielt mit ihrem Volvo V60 am rechten Fahrbahnrand in Richtung Bad Salzuflen. Ihre 12-jährige Tochter befand sich anschließend am Kofferraum des Wagens, um diesen zu öffnen, als die Frau unvermittelt und aus bislang ungeklärter Ursache schnell zurücksetzte. Die 12-Jährige konnte zur Seite springen und wurde leicht verletzt. Ein dahinter parkendes Micro-Car wurde vom Volvo rückwärts auf den Gehweg geschoben, wo ein 15-jähriger Fußgänger unterwegs war, der zur Seite springen musste, um dem Fahrzeug auszuweichen, und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Das Micro-Car stieß gegen eine Mauer. Der Volvo prallte im Anschluss gegen einen geparkten VW Golf, der wiederum nach hinten gegen einen Mini One geschoben wurde. Durch abgebrochene Fahrzeugteile ist weiterhin ein abgestellter Nissan Qashqai beschädigt worden. An allen Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von etwa 5000 Euro. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in ein Krankenhaus. Der Volvo der 47-Jährigen wurde sichergestellt, um zu überprüfen, ob es sich um einen technischen Defekt gehandelt haben könnte. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

