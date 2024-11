Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vorfall in der Straßenunterführung Kirchreihe - Polizei sucht junge Radfahrerin und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 19.10.2024 soll sich in der Straßenunterführung in der Kirchreihe in Höhe der Hausnummer 100 ein Vorfall ereignet haben, bei dem eine weibliche junge Radfahrerin gegen 23:50 Uhr von einer männlichen Person mit einer Flasche beworfen worden sei. Dies Jugendliche habe sich zu dem Zeitpunkt mit einem weiteren Jugendlichen in der Unterführung aufgehalten.

Die Frau sei daraufhin zu Fall gekommen sein. Weitere Informationen liegen nicht vor.

Die Polizei bitten im Rahmen der andauernden Ermittlungen die Radfahrerin sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell