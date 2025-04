Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: versuchter Tageswohnungseinbruch

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 24.04.2025, kam es zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr in Zweibrücken OT Niederauerbach in der Liebknechtstraße zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte sich über ein Wohnzimmerfenster, welches zur Gartenseite gelegen ist, Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Das Fenster wurde beschädigt, konnte aber letztendlich vom Täter nicht geöffnet werden. Es entstand Sachschaden von ca. 1500 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken nimmt sachdienliche Hinweise unter pizweibruecken@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631-369 15399 entgegen. |pizw

