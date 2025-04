Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 23.04.2025 zog die Polizei Zweibrücken bei Kontrollen zwei Fahrzeugführer aus dem Verkehr die augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. So konnte gegen 15.30 Uhr in der Kesselbachstraße der 18-jährige Fahrer eines E-Scooters angehalten werden bei dem drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt wurden. Weiterhin war sein Gefährt nicht versichert. Gegen 23.45 Uhr wurde in der Ixheimer Straße die 37-jährige Fahrerin eines PKW Honda kontrolliert. Auch sie zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. /pizw

