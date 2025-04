POL-PIZW: Cowboy & Polizist - Tierischer Osterausflug

Zweibrücken (ots) - Am späten Abend des Karfreitags ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Talstraße in Zweibrücken OT Mörsbach. Der 60-jährige Fahrer eines Opel Astra befuhr die Talstraße in Zweibrücken OT Mörsbach, von Großbundenbach kommend. Aufgrund seines Alkoholkonsums streifte der Fahrer, den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Focus eines 35-jährigen Mannes. Beide PKW wurden durch ...

