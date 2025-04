POL-PIZW: Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Zweibrücken (ots) - Als ein 73-Jähriger von seinem Einkauf zurückkehrte, staunte er nicht schlecht, als sein Auto plötzlich beschädigt war. Der Herr war am Samstagmorgen zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr in einem Supermarkt in der Sickingerhöhstraße einkaufen. Sein roter Fiat 500 stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Ausparken die linke Fahrzeugseite des Fiat und ...

