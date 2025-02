POL-BO: Versuchter Raub in Herne - Polizei fahndet nach zwei Jugendlichen

Herne (ots) - Ein Fußgänger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus am Dienstag, 25. Februar, in Herne-Mitte schwer verletzt worden. Gegen 14 Uhr fuhr ein Busfahrer (40, aus Bochum) auf dem Friedrich-Ebert-Platz von der Haltestelle "Sparkasse" in Richtung Freiligrathstraße an. Unmittelbar vor dem Bus trat ein 16-jähriger Herner von rechts kommend auf die ...

mehr