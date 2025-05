Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Internationaler Haftbefehl gegen 31-Jährigen vollstreckt

Sinzheim (ots)

Die Bundespolizei hat auf der B500 (Höhe Sinzheim) im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen einen serbischen Staatsangehörigen festgenommen.

Bereits am 05.05. kontrollierte die Bundespolizei einen serbischen Staatsangehörigen in einem Pkw. Der 31-Jährige wies sich mit einem serbischen Reisepass aus. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein internationaler Haftbefehl der nordmazedonischen Behörden wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Freiheitsberaubung und Amtsanmaßung festgestellt. Der Mann wurde am 06.05. dem Amtsgericht Baden-Baden vorgeführt, das den Auslieferungshaftbefehl in Vollzug setzte. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er auf seine Auslieferung nach Nordmazedonien im Rahmen der internationalen Rechtshilfe wartet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell