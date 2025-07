Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Randalierer; Verkehrkehrsunfälle; Vermisste wohlbehalten aufgefunden

Esslingen (ES): Psychisch auffällige Person in Fachklinik untergebracht

Ein psychisch auffälliger Mann hat am Sonntagabend zum Einsatz der Polizei in der Christian-Knayer-Straße in Berkheim geführt. Dort hatte gegen 20.45 Uhr ein 25-Jähriger in der Wohnung einer Bekannten randaliert und sich dabei verletzt. Während Zeugen den Notruf tätigten, verließ der 25-Jährige die Wohnung und lief in ein Nachbarhaus. Kurze Zeit später konnte er von Polizeibeamten angetroffen werden, die ihn aufgrund seines weiter anhaltenden, psychischen Ausnahmezustandes in Gewahrsam nehmen mussten. Der Rettungsdienst brachte den Mann zunächst zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. In der Folge wurde er dann in einer Fachklinik untergebracht. (gj)

Esslingen (ES): Sturz mit Pedelec bei Regen

Ein Pedelec-Fahrer hat sich bei einem Sturz am Sonntagabend in Altbach verletzt. Der 52-Jährige war gegen 21 Uhr mit seinem Rad auf der Sedanstraße in Richtung Esslinger Straße unterwegs, als er beim Auffahren auf den Radweg aufgrund der nassen Fahrbahn wegrutschte und zu Fall kam. Nach der Erstversorgung brachte ihn der Rettungsdienst mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus. (gj)

Aichwald (ES): Nach Pöbeleien in Gewahrsam

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Esslingen endete der Tag für einen 22-Jährigen, der am späten Sonntagabend in Schanbach stark alkoholisiert mehrere Passanten angepöbelt hat. Kurz vor Mitternacht war die Polizei alarmiert worden, da der Mann auf die Albstraße lief, dort gestürzt war und mehrfach Personen lautstark verbal anging. Die eintreffenden Polizeibeamten fanden den sich weiter aggressiv verhaltenden und nicht zu beruhigenden Mann hinter einem Pkw liegend und nahmen ihn in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. (gj)

Wendlingen (ES): Auf die Fahrbahn gerannt

Schwer verletzt wurden zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der Kapellenstraße ereignet hat. Die beiden Fußgängerinnen wollten gegen 7.45 Uhr die Kapellenstraße überqueren, wobei sie den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge ohne auf den Verkehr zu achten und Hand in Hand von rechts kommenden, zwischen den, vor der roten Ampel an der Ulmer Straße haltenden Autos hindurch auf den Gegenfahrstreifen rannten. In der Folge prallten beide gegen die linke Fahrzeugseite eines in Richtung Teckstraße fahrenden BMW Mini, dessen 50-Jahre alte Fahrerin keinerlei Chancen hatte, um zu reagieren. Während die Autofahrerin unverletzt blieb, wurden die 13- und die 14-Jährige bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Der entstandene Sachschaden am Auto wird auf etwa 3.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Kappellenstraße bis etwa neun Uhr gesperrt werden. (cw)

Burladingen (ZAK): Vermisste wohlbehalten aufgefunden

Mit zahlreichen Einsatzkräften, Such- und Rettungshunden und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei seit Sonntagmittag nach einer 68-jährigen Frau aus Burladingen gesucht. Die gesundheitlich beeinträchtigte Dame hatte am Sonntagvormittag, gegen 9.30 Uhr unbemerkt das Haus mit unbekanntem Ziel verlassen. Als ihr Fehlen bemerkt wurde und erste Suchmaßnahmen der Familie erfolglos verliefen, wurde die Polizei verständigt. Die sofort eingeleiteten, umfangreichen Suchmaßnahmen mussten aufgrund der Witterung in der Nacht unterbrochen werden und wurden bei Tagesanbruch wieder aufgenommen. Die Frau konnte in der Folge von einem Jäger am Montagnachmittag in einem Waldgebiet wohlbehalten angetroffen und den Einsatzkräften übergeben werden. (cw)

